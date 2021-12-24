Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Путина

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Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Особое внимание они уделили словам российского лидера о КНР и продвижении НАТО на восток.

В частности, газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия США у российских границ. Издание подчеркнуло, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен стоять на тех же доводах.

"Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку Вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия", – говорится в материале.

Газета China Youth Daily отметила, что Путин четко обозначил "красные линии", которые не должен пересекать Запад. Также китайским СМИ понравилось высказывание президента РФ о российско-китайских отношениях. Он назвал их всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющим прецедентов в истории.

Российский лидер заявил, что государства сотрудничают в сфере безопасности, в космосе, в авиации, а также развивают диалог между армиями и совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение.

"Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России", – обратили внимание журналисты.

Помимо этого, они уделили внимание тому, что пресс-конференция длилась почти четыре часа, за которые российский лидер ответил на 55 вопросов.

Накануне Владимир Путин провел 17-ю пресс-конференцию. Мероприятие стартовало в 12:12 по московскому времени и проходило в очном формате в "Манеже". Общение президента с журналистами длилось 3 часа 56 минут.

Путину задавали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране. Также главу государства спрашивали о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО. Были и личные вопросы, которые касались досуга президента и его образа жизни.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра, с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.