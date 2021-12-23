В Госдуме оценили прошедшую пресс-конференцию Путина

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Прошедшую пресс-конференцию Владимира Путина прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет RT.

"Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр", – отметил Белик.

По словам парламентария, особенно важными были слова главы государства о поддержке Крыма и Севастополя.

"Считаю, что вновь и вновь важно повторять для большой аудитории, в особенности для представителей зарубежных СМИ, что Севастополь и Крым являются частью России", – сказал депутат.

В выставочном зале "Манеж" завершилась 17-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе мероприятия, которое продлилось 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.

Журналисты спрашивали президента о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО, о ситуации с коронавирусом в России и состоянии системы здравоохранения страны. Путин также ответил на ряд личных вопросов, касающихся его досуга и образа жизни.

