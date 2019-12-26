Диетолог развенчала миф о вреде майонеза

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Употребление майонеза в разумных количествах не только не причинит вреда организму, но и принесет пользу, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева.
Она отметила, что в состав соуса входит много полезных ингредиентов.
"При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между "плохим" и "хорошим" холестерином", – сказала Бурляева.
По словам диетолога, в растительных жирах содержатся жирорастворимые витамины, в том числе витамин Е, который играет важную роль для волос, ногтей и эластичности кожи.
"Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения, от негативного воздействия окружающей среды", – подчеркнула Бурляева.
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян ранее рассказал, что в предстоящие новогодние праздники нужно стараться обмануть желудок и начать застолье с легких салатов.
Он отметил, что на столе должно быть меньше жирной и сладкой пищи. Предпочтительнее выбрать рыбу, а алкоголь пить в умеренных количествах. Чтобы избежать сильного похмелья, рекомендуют подольше чокаться, говорить тосты и общаться.
Тутельян подчеркнул, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.
Кроме того, диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.
Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.
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