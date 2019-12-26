Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев критически отозвался об идее регионов РФ сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я консерватор. В советское время был один выходной – 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше", – заявил специалист.

На данный момент решение об официальном выходном 31 декабря приняли в Томской, Ленинградской, Кировской и Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и в Крыму. Потенциально последний день года может стать официальным выходным в России уже в 2020 году.

"Сдвигать страну в сторону все большего количества выходных – это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул", – добавил Фадеев.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции, возможность переноса выходного на последний день года могут рассмотреть в правительстве. Тем не менее глава государства тогда подчеркнул, что в нынешнем, 2019 году, официально установить такой порядок уже не получится.

Эксперты, в свою очередь, оценивают работоспособность человека в последний день года по тому, на какой день недели выпадает дата. По мнению специалистов и на основе исследований стало известно, что на начало "семидневки" приходится рабочий разгон, к четвергу сотрудники уже включены в трудовой процесс, а к пятнице чувствуют утомление.

