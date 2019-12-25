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Общество

10:35

Эксперты рассказали, что влияет на работоспособность сотрудников 31 декабря

общество

Фото: depositphotos/Milkos

Работоспособность человека 31 декабря зависит от того, на какой день недели приходится эта дата. Об этом рассказали News.ru в НИИ медицины труда имени академика Измерова.

Специалисты пояснили, что в течение всей рабочей недели существуют колебания работоспособности. Так, по их словам, в понедельник начинается стадия врабатывания, к четвергу стадия доходит до устойчивой работоспособности, а к пятнице развивается утомление.

"Поэтому работоспособность сотрудника 31 декабря будет зависеть от того, на какой день недели выпадает это число", – сообщили в НИИ медицины труда.

В институте также добавили, что новогодние традиции в России в виде обильной еды и употребления алкоголя могут негативно сказаться на самочувствии работника.

Ранее специалист-нарколог департамента здравоохранения Евгений Брюн рекомендовал не начинать отмечать Новый год на работе с распитием спиртных напитков из-за риска отравления алкоголем.

Он пояснил, что подобное празднование может привести к передозировке, отравлению и агрессивному поведению. Брюн также посоветовал не смешивать алкоголь с газированными напитками, пояснив, что в этом случае может произойти "алкогольный удар".

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