В ФАР оценили новые правила регистрации автомобилей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов в интервью Москве 24 прокомментировал информацию о том, что с 1 января следующего года можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, не посещая при этом ГИБДД.

"Это правильная и разумная тема, это точно облегчит жизнь автовладельцев. В данном случае тут вряд ли может быть какая-то коррупционная составляющая, которой боятся многие эксперты. Потому что все это делается дистанционно. ГИБДД направляет номера тем автосалонам, которые будут выдавать свидетельства на номера", – считает эксперт.

Что касается запрета на регистрацию транспортных средств на граждан младше 16 лет, специалист пояснил, что, с одной стороны, это правильное решение, потому что это элементарное нарушение прав. Но с другой, во всем мире разрешено оформлять автомобиль на кого угодно, так как практика показывает, что "в 12 лет никто за руль не садится", отметил он.

"Это гражданское право. Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Главное учитывать, какой процент людей не платит штраф за это", – подчеркнул эксперт.

Представитель ФАР также добавил, что есть более серьезная проблема, на которую стоит обратить внимание правительству.



Сергей Канаев руководитель Федерации автовладельцев России Гораздо большая проблема – это иностранные номера на автомобилях, водителей которых не могут привлечь к ответственности. Эти нарушения, конечно, намного серьезнее. Если бы правительство подумало в этом направлении, это было бы гораздо результативнее и продуктивнее с точки зрения соблюдения ПДД.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2020 года можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В материале говорится, что документ вступит в силу одновременно с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Основное нововведение – это возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне.

Отмечается, что воспользоваться услугой можно будет не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре "Специализированные организации". Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автосалона.

С января 2020 года в России также начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей в автошколах. Согласно изменениям, им разрешат учебную езду на магистралях, а чуть позже, осенью, "площадку" и "город" объединят в единый экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно с этим ученикам позволят аннулировать экзамен, подав жалобу на экзаменатора.

Ранее сообщалось, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Добавится документ "этикетка энергоэффективности", в котором должна содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения.

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля. Основные способы выяснить это при покупке требуют особой внимательности и пристрастности.

Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.

Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.



