В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 77 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 8 680 человек.

В Оперштабе добавили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача. Там также призвали беречь себя и окружающих.

За последние сутки в России выявили 25 487 новых случаев коронавируса. Из них 5 511 случаев не имели клинических проявлений болезни.

В России диагностировали 25 487 новых случаев COVID-19

В Москве за последние сутки заболели коронавирусом 6 075 человек. Госпитализированы с COVID-19 оказались 1 759 пациентов.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что система здравоохранения в городе справляется с пандемией. При этом градоначальник отмечал, что ситуация становится напряженнее с каждым днем.

Собянин также подчеркивал, что власти не планируют закрывать Москву из-за COVID-19. Вся информация по этому поводу является слухами, пояснял мэр.