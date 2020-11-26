Врач показал кадры, которые видят перед смертью больные COVID-19

Врач отделения интенсивной терапии из Медицинского центра Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми решил показать, что в последние минуты жизни видят больные коронавирусом. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook

Идея записать такой ролик возникла у медика после смерти одного из пациентов, родственников которого Реми пришлось оповестить лично.

Сначала врач показывает на видео, как видит мир человек, который испытывает острое кислородное голодание. Он несколько раз отдаляет и приближает камеру к своему лицу.

"Это вы увидите, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80", – объясняет он.

После специалист, имитируя интубацию пациента, показал дыхательную трубку и ларингоскоп. В конце врач призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не столкнуться с подобными ощущениями.

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