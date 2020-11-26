Врач показал кадры, которые видят перед смертью больные COVID-19

Идея записать такой ролик возникла у медика после смерти одного из пациентов, родственников которого Реми пришлось оповестить лично.
Сначала врач показывает на видео, как видит мир человек, который испытывает острое кислородное голодание. Он несколько раз отдаляет и приближает камеру к своему лицу.
"Это вы увидите, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80", – объясняет он.
После специалист, имитируя интубацию пациента, показал дыхательную трубку и ларингоскоп. В конце врач призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не столкнуться с подобными ощущениями.
Ранее ученые предсказали спад коронавируса в 2021 году. Специалисты выделяют две причины для выраженного спада эпидемии к июлю – августу следующего года: вакцинация и ослабление самого вируса.
Также инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: