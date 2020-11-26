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Общество

07:23

Мокрый снег, дождь и гололед ожидаются в Москве в четверг

общество погода

Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и осадки прогнозируются в Москве и Подмосковье в четверг, 26 ноября. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Уточняется, что днем москвичей ожидают мокрый снег, дождь, а также гололед.

"Максимальная температура воздуха в Москве будет на уровне от 0 до плюс 2 градусов, по области – до 2 градусов тепла", – сообщают синоптики.

В регионе ожидается юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – добавляется на сайте.

Метеорологи предупреждают, что погодные условия будут далеки от комфортных. При неустойчивом атмосферном давлении и пасмурной погоде ожидается пониженное содержание кислорода в воздухе.

Ранее синоптики сообщили москвичам о приближающемся циклоне "Таня". Утверждалось, что погода начнет портиться с 26 ноября.

В связи с этим в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной тому – возможное образование тумана.

Циклон "Таня" надвигается на Москву

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