Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера четверга, 28 октября, из-за сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения – с 21:00 27 октября до 21:00 28 октября. Порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Предупреждение о сильном ветре также будет действовать на территории Московской области.

До этого в Гидрометцентре сообщали о желтом уровне погодной опасности в столице до утра четверга, 28 октября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой.

По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом установится солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.

