Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября, ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Ветер. Период предупреждения – с 10:00 26 октября до 10:00 28 октября. Местами порывы (ветра ожидаются. – Прим. ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой.
По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом установится солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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