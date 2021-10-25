Москвичам рассказали о самом теплом дне на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие несколько дней. По ее словам, самым комфортным днем будет суббота. Об этом сообщает RT.
"Самым теплым, комфортным будет 30 октября, погоду вновь будет определять антициклон", – рассказала Позднякова.
По ее словам, в целом на текущей неделе температура будет разной. При этом сейчас московская погода больше соответствует концу ноября, пояснила синоптик.
"В Москве (ожидается. – Прим. ред.) около +1...+3, без осадков. Во вторник установится переменная облачность, также без осадков. Чуть теплее станет ночью из-за приближения одного из теплых фронтов. Минимальная температура – 0...+2, только местами до -1 в Москве, по области – от -3 до +2", – рассказала Позднякова.
Она сообщила, что завтра температура в городе уже будет на уровне +5...+7 градусов, но сохранится довольно ветреная погода. Специалист предупредила, что местами порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду.
"В течение четверга и пятницы местами ожидается небольшой дождь, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Минимальная температура – около +1...+6 градусов, максимальная – около +5...+10", – рассказала синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве последняя неделя октября будет солнечной и теплой. По его словам, в понедельник, 25 октября, будет повышенное атмосферное давление, но при этом солнечная погода без осадков. Специалист подчеркнул, что похожая погода будет и во вторник.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник
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