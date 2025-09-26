Турэксперт Ансталь посоветовала избегать салатов с соусами на шведском столе

Фото: depositphotos/keleny

Наибольшую опасность на шведском столе представляют салаты, особенно заправленные соусами. Об этом турэксперт Наталия Ансталь рассказала News.ru.

"Стоит остерегаться салатов, особенно с соусами. Они быстро портятся, и надо быть уверенными, что салат свежий. Соус может сильно заглушать реальный вкус. Отдельные соусы тоже надо употреблять с осторожностью", – рассказала Ансталь.

Она посоветовала избегать нарезанных овощей, которые могли быть недостаточно хорошо промыты. А еще обращать внимание на внешний вид еды – если она настораживает, стоит выбрать что-то другое.

Ансталь рекомендовала постепенно знакомить организм с местной кухней, пробуя новые блюда поэтапно.

"Оптимальный вариант, когда приезжаете на отдых, брать на шведском столе сначала не все и сразу. А постепенно вводить новые блюда в рацион, чтобы организм приспособился к пище другой страны", – сказала эксперт.

К воде, по словам турэксперта, стоит особенно внимательно относиться в азиатских странах – покупать бутилированную и просить не добавлять лед в напитки, так как вода может быть из-под крана.

Ансталь отметила, что в отелях высокого уровня, четырех и пяти звезд, а также входящих в мировые сети, можно не бояться пробовать новые блюда, так как качество шведского стола там соответствующее.

Ранее россияне стали массово жаловаться на отравления в турецком отеле Club Hotel Anjeliq. Сообщалось, что первые случаи недомогания были зафиксированы еще в июле, когда у путешественников начались тошнота, рвота и поднялась высокая температура.