Более 210 тыс человек проголосовали за лучшие столичные бассейны в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 210 тысяч горожан проголосовали за лучшие московские бассейны под открытым небом на портале "Активный гражданин". Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

"Зоны отдыха в парке "Сокольники", Измайловском парке и в "Серебряном бору" входят в топ-3 лучших городских площадок с бассейнами в парках Москвы, по версии активных граждан", – отметило ведомство.

Среди фестивальных площадок в лидеры вышли пространства в Теплом Стане, на Мичуринском проспекте и в Вешняках. Голосование продолжается, поэтому горожане еще могут выбрать своих фаворитов.

Между тем в ТиНАО к концу 2028 года планируется построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Объекты возведут за счет городского бюджета в рамках программы "Спорт Москвы". Одним из самых масштабных ФОКов станет спорткомплекс во Внукове. Его площадь составит свыше восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский". По словам мэра, в спорткомплексе будет главное здание с концертным залом-трансформером на 12 тысяч мест, кинокластер, торговая галерея, гастрономические зоны и событийные площадки.

