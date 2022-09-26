Россияне с двойным гражданством также могут быть мобилизованы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Россияне с двойным гражданством подпадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества", – отмечается в материале.

Кроме того, для них действуют такие же правила пересечения границы, как и для всех граждан РФ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

