Скончался защищавший в суде Давидыча и Кокорина адвокат

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший футболиста Александра Кокорина и блогера Эрика Китуашвили (Давидыч) в суде, умер на своей даче в Подмосковье. Это произошло во вторник, 24 сентября, сообщил ТАСС его коллега Игорь Бушманов.
О причинах смерти не уточняется. По информации источника из окружения адвоката, у Ромашова были проблемы с сердцем.
До работы в адвокатуре Ромашов работал в правоохранительных органах, в 1993-1994 годах был начальником РУБОП по ЮЗАО Москвы. В качестве защитника участвовал в резонансно-значимых делах.
В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты вышли по УДО.
19 октября 2018 года Китуашвили был приговорен к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима за хищение в особо крупном размере.
Вместе с женой и сообщниками они инсценировали кражу дорогих автомобилей, а затем по поддельным документам получили миллионные компенсации от страховой компании.
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