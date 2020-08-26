В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве до вечера среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза и сильный ветер ожидаются в столице до вечера среды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск 26 августа в Москве ожидается дождь, местами очень сильный, гроза, усиление ветра до 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Кроме того, власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов в связи с непогодой. Кафе и ресторанам также порекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни. Она рассказала, что в дневное время в столице будет проходить холодный атмосферный фронт.

В центре также отметили, что в течение дня в городе может выпасть порядка 10 миллиметров осадков. Сообщалось, что их усиление ожидается в послеполуденные часы.

