В Москве за сутки госпитализировали 257 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 257 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 2 037 новых случаев коронавируса. От последствий заболевания скончались 13 человек. Переболели и выздоровели после прохождения лечения 1 692 пациента.

С начала пандемии в столице зафиксировали 2 803 424 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 2 602 297 горожан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается рост числа заболеваний с приходом новых вариантов штамма "Омикрон". При этом в большинстве случаев COVID-19 протекает в относительно легкой форме.

Между тем главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что пик подъема заболеваемости COVID-19 в РФ придется на конец августа.

