В Минздраве заявили, что масочный режим в медорганизациях России не отменялся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Масочный режим в медицинских учреждениях России не отменялся, так как коронавирус продолжает циркулировать в популяции, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"При этом масочный режим в медицинских организациях не отменялся. Новая коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в популяции, эпидпроцесс продолжается, поэтому соблюдение противоэпидемических мер в медицинских организациях необходимо", – сообщил он ТАСС.

По словам Кузнецова, Минздрав РФ указал на необходимость соблюдать в регионах противоэпидемические меры для защиты здоровья медработников и пациентов.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Оперштаб Минздрава принял решение возобновить во всех медучреждениях масочный режим и разделение потоков пациентов из-за распространения COVID-19.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.

