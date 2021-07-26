В Москве выявлено 2 629 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за последние сутки выявили 2 629 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 848 человек, на ИВЛ находятся 537 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В городе выздоровели еще 4 580 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончался 101 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над вирусом необходима вакцинация. Прививку можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 137 (9,2%) случаях.