Daily Mail: жительница США кормит мужа грудным молоком

Фото: youtube.com/Rachel&Alexander Bailey

Жительница США Рэйчел Бейли рассказала, что кормит своего мужа грудным молоком. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бейли из Флориды. Она кормила грудью 32-летнего супруга Александра несколько лет, начав еще в 2016 году, когда у нее была гиперлактация во время грудного вскармливания детей. Со слов женщины, это помогло снизить дискомфорт, а со временем превратилось в особую форму эмоциональной связи в паре.

После того как ее младший ребенок, которому уже два года, перестал получать грудное молоко, лактация у американки естественным образом стала снижаться. Однако супруги решили вернуть прежнюю близость и начали экспериментировать с восстановлением выработки молока без новой беременности.

Бейли отметила, что прибегает к ручной стимуляции груди, регулярному сцеживанию, употреблению травяных чаев. Помимо этого, она уделяет внимание релаксации и психологическому настрою. Такие методы, указала женщина, могут способствовать повторному запуску лактации.

Она также уточнила, что их с мужем практика не имеет сексуального подтекста, а скорее направлена на установление более близкого уровня доверия и единения между партнерами. В свою очередь, Александр пояснил, что этот процесс для него имеет духовный аспект.

Ранее в интернете получил популярность тренд, заключающийся в длительности кормления грудным молоком. Например, одна из матерей таким образом кормила 7-летнюю дочь.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что грудное вскармливание нужно заканчивать к трем годам, так как более длительный срок может привести к психологическим проблемам как у матери, так и у ребенка. Если вовремя не закончить данный процесс, то у матери может возникнуть гиперопека, а у ребенка сформироваться застенчивость и несамостоятельность в характере.