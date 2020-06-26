Количество новых случаев коронавируса в Москве второй раз на неделе едва превышает 800

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице заявил, что в городе подтвердили 813 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Это в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев. 40,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,6% – от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет", – говорится в сообщении Оперштаба.
Уточняется, что среди 7,5% заболевших – это дети. Так, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, остаются под наблюдением врачей.
В России выявлено 620 794 случая COVID-19, вылечились 384 152 человека, скончался 8781.
Ранее говорилось, что иммунитет к COVID-19 формируется почти у 20% москвичей.
"Иммунитет у жителей города формируется и дальше, и на сегодняшний день 19,9% москвичей имеют антитела к коронавирусу. Это на 2,5% больше, чем результаты второго этапа тестирования. И в целом можно сказать, что у 7% москвичей за последний месяц появился иммунитет", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
25 июня Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице снизилось на 37% за неделю. Также глава города добавил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.
В Москве почти неделю количество новых случаев не превышает 1 тысячу человек
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