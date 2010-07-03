Брать на работу собак предложили в офисах для повышения эффективности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Британские ученые предложили хозяевам собак трудиться вместе с питомцами, чтобы повысить эффективность работников, сообщает "Мир 24".

В исследовании участвовали 749 человек, 242 из них приводили на работу своих псов. Выяснилось, что животные рядом не отвлекают человека. Напротив, это повысило вовлеченность в работу и увеличило самоотдачу. Возросла и занятость владельцев собак.

Похожий эксперимент поставили в Новой Зеландии. Офисные сотрудники с питомцами на работе оказались на 22% больше довольны условиями своего труда.

В мае шведские ученые узнали, что любовь к собакам заложена в генах. Специалисты провели исследование среди более чем 35 тысяч пар близнецов. Они обнаружили генетическую мутацию, которая может побуждать людей заводить собак.

По мнению исследователей, поскольку в древности эти животные помогали людям охотиться, умение ухаживать за ними было важно для выживания. Это и закрепилось в ДНК.