Брать на работу собак предложили в офисах для повышения эффективности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Британские ученые предложили хозяевам собак трудиться вместе с питомцами, чтобы повысить эффективность работников, сообщает "Мир 24".
В исследовании участвовали 749 человек, 242 из них приводили на работу своих псов. Выяснилось, что животные рядом не отвлекают человека. Напротив, это повысило вовлеченность в работу и увеличило самоотдачу. Возросла и занятость владельцев собак.
Похожий эксперимент поставили в Новой Зеландии. Офисные сотрудники с питомцами на работе оказались на 22% больше довольны условиями своего труда.
В мае шведские ученые узнали, что любовь к собакам заложена в генах. Специалисты провели исследование среди более чем 35 тысяч пар близнецов. Они обнаружили генетическую мутацию, которая может побуждать людей заводить собак.
По мнению исследователей, поскольку в древности эти животные помогали людям охотиться, умение ухаживать за ними было важно для выживания. Это и закрепилось в ДНК.
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