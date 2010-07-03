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10:55

Ветеринары рассказали, как вести себя с агрессивными собаками

общество животные безопасность

10:55

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ветеринары рассказали, как нужно вести себя в случае нападения агрессивных собак. В случае нападения человеку нужно защищать свое горло, отбиваясь от животного любыми предметами и стараясь попасть ему в нижнюю челюсть или живот.

Гладить бездомных животных не рекомендуется, потому как они могут быть больными или агрессивными. Тем более, нельзя подходить к собаке, которая в этот момент ест: она может решить, что вы захотели отобрать у нее еду и наброситься на вас. Также нельзя трогать собаку, которая в этот момент кормит своих щенков.

"Не подходите к собакам, сидящим на привязи. Лающая собака хочет предупредить вас, что к ней не следует подходить. Никогда не показывайте собаке, что вы ее боитесь, она это хорошо чувствует. Никогда не убегайте от собак и не размахивайте руками. Уходить от собак нужно медленно, не ускоряя шаг. Если собака напала на вас, постарайтесь защитить горло, постарайтесь отбиться от нее любыми предметами", – передает Агентство "Москва" сообщение ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также ветеринары советуют не приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них специально обучены нападать на людей, которые приближаются на определенное расстояние. Также нельзя смотреть собакам в глаза, чтобы не провоцировать их.

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общество животные безопасность

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