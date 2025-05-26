Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

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Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил россиянам о четырехдневных выходных в июне, передает РИА Новости.

Депутат объяснил, что в 2025 году празднование Международного женского дня, который отмечается 8 марта, совпало с субботой. В связи с этим правительство решило еще в прошлом году перенести этот выходной на пятницу, 13 июня.

"У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня", – отметил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко попросил главу Минтруда РФ Антона Котякова при формировании производственного календаря на 2026 год учесть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая.

По мнению депутата, россияне за это время смогут спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках. Он также указал, что перерыв на работу между праздничными днями не дает гражданам полностью отдохнуть, так как они должны тратить много времени на дорогу.

Котяков, в свою очередь, пообещал изучить эту инициативу.

