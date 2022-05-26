Синоптик рассказал о погоде в первый день лета в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что первый день лета порадует москвичей теплой погодой.
Ранее синоптики сообщили, что в четверг, 26 мая, в столице столбики термометров покажут до 19...21 градуса. При этом во второй половине дня в городе прогнозируются осадки от небольших до умеренных. Кроме того, понизится атмосферное давление.
Цыганков отметил, что тепло уже начало поступать в столичный регион. "Уже можно сказать, что сегодня, 26 мая, первый день, когда воздушный поток поменялся с северного на западный и юго-западный и тепло начало поступать в Московский регион", – говорит синоптик.
По прогнозам метеоролога, в пятницу, субботу и воскресенье, 27, 28 и 29 мая, температура воздуха ожидается в пределах 16…19 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут 5...10 градусов.
В заключительные дни весны, 30 и 31 мая, воздух прогреется до 18…23 градусов, продолжает Цыганков.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в июне в европейской части России не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы. Для столицы это порядка 21,7 градуса в дневные часы.
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