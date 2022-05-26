Жителей столичного региона предупредили о грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Кроме того, в Москве и области с 09:00 до 21:00 27 мая будет действовать предупреждение из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в столицу 26 мая, однако вместе с ней придут аномальные ливни. С вечера четверга до полудня пятницы прольется до 33 миллиметров осадков, что составляет 66% от месячной нормы. Так Москва приблизится к абсолютному суточному рекорду по осадкам для мая, который держится с 1976 года.

Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. Май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.

