В России могут ужесточить правила выплаты алиментов

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Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию юристов России (АЮР).

Раньше Федеральная служба судебных приставов отказывалась возбуждать дела против должников по алиментам, в случае если они делали хотя бы незначительные выплаты. Теперь выплата хотя бы минимальной суммы не убережет должника от уголовного дела.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что недавно в Алтайском крае отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, который должен был более 300 тысяч рублей, а выплатил ребенку 1,5 тысячи.

"Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты", – сказал Груздев.

Сейчас в РФ за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения – уголовная.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за неуплату без уважительных причин алиментов к административной ответственности привлекли более 95 тысяч человек, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей – 37,9 тысячи человек, еще 19 – за неуплату алиментов в отношении родителей.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр должников по алиментам. Попадание в реестр повлечет автоматическое ограничение ряда прав гражданина.

В России также может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.