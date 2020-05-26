В Роспотребнадзоре рекомендовали сократить взаимодействие групп спортсменов на базах

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Роспотребнадзор рекомендовал сократить активное взаимодействие групп спортсменов при работе на тренировочных базах. Данный документ размещен на официальном сайте российского ведомства.

Рекомендация связана с ситуацией с коронавирусом и его распространением. Кроме того, в тексте документа уточняется, что нужно сократить время, проводимое атлетами в раздевалках. Так, в скором времени возобновят работу базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" (Московская область), в июне – "Юг Спорт" (Сочи), "Ока" (Тульская область) и центр "Крымский" (Крым).

Также Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике COVID-19 в бассейнах и фитнес-клубах. Согласно документу, тренажеры следует расставить так, чтобы в клубе была соблюдена социальная дистанция 1,5 метра.

До этого руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова говорила, что носить маску и перчатки на улице важно из-за сложности соблюдения соцдистанции. Эксперт также предостерегла от повторного надевания средств защиты – в этом случае инфекция может попасть на кожу.

Помимо того, мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами".

В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.