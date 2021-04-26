Еще 1 125 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 125 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 984 346 человек, сообщает Оперштаб.

За минувшие 24 часа в столице выявили 2 687 новых случаев СOVID-19, госпитализированы 892 человека.

В Оперштабе добавили, что за сутки в городе скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В России выявили 8 803 новых случая COVID-19, в 1 190 случаях заболевание не имело клинических проявлений. Общее число заражений достигло 4 771 372.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над коронавирусом. О каких регионах идет речь, он не уточнил.