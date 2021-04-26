Еще 1 125 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 125 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 984 346 человек, сообщает Оперштаб.
За минувшие 24 часа в столице выявили 2 687 новых случаев СOVID-19, госпитализированы 892 человека.
В Оперштабе добавили, что за сутки в городе скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.
В России выявили 8 803 новых случая COVID-19, в 1 190 случаях заболевание не имело клинических проявлений. Общее число заражений достигло 4 771 372.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над коронавирусом. О каких регионах идет речь, он не уточнил.
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно провести праздничные дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: