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Общество

11:10

В России выявили 8 803 новых случая коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 8 803 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. Из них 1 190 (13,5%) не имели клинических проявлений болезни.

На Москву из общего числа случаев пришлось 2 687, на Санкт-Петербург – 706, на Московскую область – 609. В Ростовской области зафиксировали 234 случая, в Самарской области – 184, в Нижегородской области – 177, в Воронежской области – 168, в Иркутской области – 132, в Саратовской области – 132, в Красноярском крае – 114.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республиках Тыва и Алтай, а также в Магаданской области.

Всего в России подтверждено 4 771 372 случая коронавируса. За сутки выздоровел 6 631 человек, за все время пандемии – 4 394 639 человек. Скончались от болезни за 24 часа 356 пациентов, за все время – 108 588.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса введено по всему миру. Препараты применили в 207 странах, где начались кампании по вакцинации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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