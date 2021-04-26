Инфекционист заявил о напряженной ситуации в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главврач медцентра "Лидер медицины" инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщает газета "Известия".
"Несмотря на то, что число новых заболевших в России каждый день примерно одно и то же, ситуация крайне негативная. Рост заболеваемости, скорее всего, идет, но люди боятся обращаться к врачам, поскольку не хотят сидеть на карантине", – отметил специалист.
По его словам, многие консультируются дистанционно, лечатся дома, на даче, не обращаясь в государственные службы.
Ранее стало известно, что за месяц, в течение которого столичные соцработники информировали пожилых москвичей о вакцинации, около 1,5 миллиона человек старше 60 лет узнали о самом эффективном способе защиты от COVID-19.
В силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска, для них коронавирус особенно опасен. Уже месяц социальные работники информируют москвичей в возрасте старше 60 лет о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, а также помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации.
20 апреля Сергей Собянин заявил о необходимости стимулировать желание граждан вакцинироваться. Он отметил, что с предложением давать москвичам скидки в магазинах и аптеках выступила Московская торгово-промышленная палата (МТПП).
С 27 апреля в Москве стартует программа поощрения вакцинации "Миллион призов" для пациентов старше 60 лет.
Пожилые москвичи с полисом ОМС после первого этапа вакцинации будут получать подарочную карту или промокод на 1 тысячу рублей. Воспользоваться ими можно будет в магазинах, аптеках и ресторанах-партнерах программы.
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