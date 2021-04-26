Почти 1,5 млн москвичей узнали о возможности вакцинации от соцработников

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За месяц, в течение которого столичные соцработники информировали пожилых москвичей о вакцинации, около 1,5 миллиона человек старше 60 лет узнали о самом эффективном способе защиты от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"В силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска, для них коронавирус особенно опасен. Уже месяц социальные работники информируют москвичей в возрасте старше 60 лет о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, а также помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации. На сегодняшний день уже порядка 1,5 миллиона пенсионеров узнали о возможности вакцинации после посещения их нашими социальными работниками", – сказал руководитель департамента Евгений Стружак.

Поквартирные обходы работники социальной службы проводят с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.

Убедиться, что пришел именно соцработник, можно по специальному бейджу, на котором указаны имя специалиста, название центра социального обслуживания, а также стоит подпись руководителя окружного управления социальной защиты населения.

Для вакцинации человек должен предоставить медработникам номер полиса обязательного медицинского страхования и назвать дату рождения. Прививки делаются бесплатно.

Ранее власти Москвы и столичный бизнес объявили о запуске акции "Миллион призов" для вакцинировавшихся пожилых москвичей с 27 апреля. Жители столицы старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19 или придут в медцентры за первой дозой вакцины, смогут получить подарочный сертификат номиналом 1 000 рублей. Потратить средства удастся в магазинах, аптеках, кафе и других организациях, присоединившихся к акции.