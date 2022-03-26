В России за сутки госпитализировали 4 275 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 4 275 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 1,5% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 37 регионах страны. При этом снижение зафиксировано в 44 субъектах, без изменений ситуация осталась в четырех регионах.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 395 человек, при этом выздоровели 60 933. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 24 072 новых случая коронавируса.

Больше всего зарегистрированных заражений пришлось на Санкт-Петербург – 1 145, Свердловскую область – 1 101, Воронежскую область – 977, Нижегородскую область – 808. В Москве выявлено 925 случаев, а в Московской области – 589.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим. По словам эксперта, это связано с его способностью быстро распространяться среди населения.

