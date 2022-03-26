Эксперт рассказал, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях

Фото: depositphotos/makidotvn
Любая фотография про хобби, про места отдыха может стать дать мошенникам информацию. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
В частности, по фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда улетал, где был человек. Более того, злоумышленники ищут фотографии с детьми, выставляют их на разных ресурсах и собирают под них деньги под предлогом болезни ребенка.
Эксперт рекомендовал не публиковать фотографию водительских прав. Мошенники могут воспользоваться и этим. Например, создать клон таких же прав. Еще один из вариантов, позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф.
Ранее россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников. По словам одного из руководителей компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, любое выгодное предложение следует проверять на официальном сайте компании, которой прикрываются мошенники. Другой способ убедиться в том, что на обратной стороне телефона мошенники, – перезвонить по их номеру.
Россиян предупредили о звонках мошенников от лица Минздрава
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: