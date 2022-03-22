Россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников

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Любое выгодное предложение следует проверять на официальном сайте компании, которой прикрываются мошенники. Один из руководителей компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, как не попасться на обман в условиях активизации злоумышленников на фоне антироссийских санкций.

"В текущих обстоятельствах рекомендация может быть следующей: если вам поступает звонок, которого вы не ожидаете, с "мегавыгодным" предложением, от которого очень сложно отказаться, последовательность действий может быть только одна: повесить трубку, зайти на сайт финансового учреждения и проверить наличие такой же акции на сайте", – сказал Сизов.

По его словам, если предложение кажется слишком выгодным, то вероятность быть обманутым составляет 99%. В текущих условиях финансовые организации вряд ли будут предлагать своим клиентам сверхвыгодные предложения, считает эксперт.

Другой способ убедиться в том, что на обратной стороне телефона мошенники, – перезвонить по их номеру. Дело в том, что сегодня для злоумышленников практически отсутствует возможность звонить с настоящих номеров банков, поэтому на обратный звонок, скорее всего, никто не ответит. Тем не менее, продолжил Сизов, этот способ проверки применим только в случае с банками или госучреждениями.

Ранее мошенники придумали способ обмана россиян, предлагая помощь с обходом ограничений Visa и Mastercard. Те якобы предоставляют услуги по покупке товаров на иностранных магазинах, однако фактически воруют персональные данные и деньги.

