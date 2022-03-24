Россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени Беларусбанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Злоумышленники хотят создать в РФ высокий спрос на валюту и звонят гражданам от имени Беларусбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

"В последнее время гражданам России все чаще стали поступать звонки неизвестных лиц от имени различных банков с номеров телефонов, которые якобы принадлежат ОАО "АСБ Беларусбанк". При этом неизвестные, выдавая себя за сотрудников различных банков, пытаются создать ажиотажный спрос вокруг иностранной валюты в России", – отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что мошенники пользуются функцией подмены номера, с помощью нее у вызываемого абонента во время входящего звонка высвечивается номер, принадлежащий Беларусбанку. Однако, по словам представителей организации, подобные звонки настоящие сотрудники Беларусбанка не осуществляют.

Кроме того, россиян предупредили, что при подобном звонке не нужно называть реквизиты банковской карточки, а также другие персональные данные: пароль 3D-Secure, логин и пароль, данные карты кодов для входа в систему "Интернет-банкинг", код регистрации СМС-банкинга, любые направляемые банком одноразовые СМС-коды. В банке посоветовали сразу же прекращать такой телефонный разговор.

Ранее мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также среди их услуг – оформление данных карт, которыми можно расплачиваться за рубежом.

