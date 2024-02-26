Москвичей предупредили о гололедице к вечеру 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отрицательная температура прогнозируется в Москве после 17:00 в понедельник, 26 февраля. Такие погодные условия могут поспособствовать образованию гололедицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений", – говорится в сообщении.

В связи с этим пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 среды, 28 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первые дни весны температура воздуха в столице превысит норму на 3–4 градуса. В ночь на 29 февраля в столице ожидается 2–4 градуса мороза, днем – 1–3 градуса тепла. 1, 2 и 3 марта погода будет примерно одинаковая: ночами – от -5 до -1 градуса, а в дневные часы – 1–3 градуса выше нуля.

По данным Гидрометцентра РФ, приход весеннего тепла может задержаться в тех регионах России, где лежат высокие сугробы. Когда снежного покрова нет, солнечные лучи хорошо прогревают землю. Это тепло в свою очередь затем передается в воздух. Однако присутствие сугробов замедляет соответствующие процессы.

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в Москве вечером 26 февраля