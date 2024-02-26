Стевия не пропадет из российских магазинов – эксперт

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На российском рынке не ожидается дефицита подсластителя стевии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее сообщалось, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и РФ, с 27 февраля запретят стевию, а также 18 других пищевых добавок. В результате список разрешенных в использовании позиций сократится до 349.

По словам Шапкина, никаких кардинальных изменений для потребителей этот запрет не несет. "На российском рынке не прогнозируется дефицита товаров со стевией", – отметил он.

Специалист пояснил, что в списке утвержденных к использованию пищевых добавок на территории ЕАЭС остаются стевиолгликозиды Е 960.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Это тот же экстракт стевии, но для него уже прописаны конкретные нормы. Речь идет о проценте содержания главного вещества, способе получения и так далее. Появились более точные характеристики.

Ранее Роспотребнадзор попросили проверить, безопасно ли применение сахарозаменителя аспартама. Соответствующий запрос в ведомство направил депутат Госдумы Борис Чернышов. Парламентарий отметил, что получает обращения на этот счет от обеспокоенных россиян. В июле 2023 года Всемирная организация здравоохранения внесла аспартам в список потенциально возможных канцерогенных веществ.

