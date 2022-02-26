В Москве за сутки госпитализировали 464 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 464 человека с COVID-19. На ИВЛ находятся 430 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

При этом выздоровели за сутки 6 258 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 473 013. За минувшие 24 часа выявлено 3 947 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 83 человека.

В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 4,1% меньше показателя предыдущего дня. При этом в РФ выявили 122 995 новых случаев коронавируса.

Ранее врач общей практики Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром формируется не только у пациентов, переболевших в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По его словам, на перенесенную болезнь указывают конъюнктивит, нарушения вкуса и обоняния.

