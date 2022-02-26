В РФ за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 4,1% меньше показателя предыдущего дня.
Выздоровели за минувшие 24 часа 181 343 человека, скончались 793. При этом в РФ выявили 122 995 новых случаев коронавируса.
В Санкт-Петербурге подтвердили 7 409 случаев коронавируса, в Новосибирской области – 4 432, в Красноярском крае – 4 672, в Свердловской области – 4 554, в Самарской области – 4 220, в Пермском крае – 3 985, в Башкирии – 3 692, в Ростовской области – 3 362, в Воронежской области – 3 209, а в Москве – 3 947.
Ранее в Минздраве заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в России. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко напомнил, что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, оказавший беспрецедентную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения.
В отдельных регионах страны из-за наплыва пациентов в медучреждениях фиксировались очереди. Однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.
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