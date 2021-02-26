Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Синоптики предупредили, что в городе прогнозируется потенциально опасная погода. Предупреждение о порывистом ветре действует с 09:00 26 февраля до 09:00 27 февраля, а о гололедице в столице – до 22:00 27 февраля, в области – до 12:00 того же дня.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в столице в пятницу, 26 февраля, ожидается рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит от +4 до +6 градусов, в Подмосковье – от +2 до +7 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.
Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
В Москве наблюдается переменчивая погода
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