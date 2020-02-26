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Общество

14:45

Жителям Гонконга выделят по 1200 долларов на расходы

общество за рубежом

Фото: TASS/Miguel Candela/EPA

В Гонконге будут раздавать наличные деньги постоянным жителям. Такая мера должна помочь облегчить финансовое состояние населения, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В рамках годового бюджета примерно семь миллионов человек старше 18 лет получат по 10 тысяч гонконгских долларов (1 280 долларов США, около 80 тысяч рублей).

Также местные власти планируют снизить госаренду за жилье и ввести специальные скидки на зарплату и налоги на имущество.

Экономика Гонконга пострадала в результате политических беспорядков и из-за вспышки коронавируса. На сегодняшний день в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

Предполагается, что к 2021 году дефицит бюджета Гонконга будет достигать около 18 миллиардов долларов.

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