Иммунолог оценил эффективность восьми препаратов для лечения "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам не покупать рекомендованные учеными противовирусные препараты для лечения "Омикрона". По словам специалиста, не все из них одинаково эффективны.

Ранее специалисты из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь противовирусных лекарств для лечения "Омикрона". В список вошли препараты со следующими действующими веществами: фавипиравир, ремдезивир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), рибавирин, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, а также нафамостат.

По словам Крючкова, скорее всего, такие выводы были сделаны после исследования на клеточных культурах. "Берут клеточную культуру, ее заражают SARS-CoV-2. И далее обрабатывают противовирусными препаратами сразу в разных концентрациях и смотрят, как вирус продолжает размножаться, и прочее", – поясняет иммунолог.

Однако полученные данные не означают, что препарат будет так же эффективен при попадании в организм человека, указывает специалист.

"Таких противовирусных веществ сотни, которые в культурах клеток очень хорошо работают, значительно снижая титр вируса и его способность размножаться в клетках культур, а вот на уровне целого организма они почти не работают. Или вообще не работают", – добавляет эксперт.

По словам Крючкова, если ориентироваться на данные других исследований, то не все из перечисленных препаратов доказали свою эффективность.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Здесь перемешаны препараты, которые уже прошли большие клинические исследования и доказали эффективность для лечения коронавируса разной степени тяжести. Тут есть и препараты, которые не прошли исследования или прошли, но не доказали эффективность. То есть либо по которым нет информации, либо по которым есть информация, что в общем-то они особо не работают на практике.

По словам эксперта, из перечисленных восьми наиболее эффективны препараты с действующими веществами нирматрелвир и молнупиравир.

"Активный метаболит молнупиравира недавно показал эффективность для лечения и применения в ранний период острого заболевания от 1 до 5 суток с момента появления симптомов. И при наличии у человека как минимум одного фактора риска продемонстрировал снижение опасности перехода в более тяжелую форму условно на 30%", – говорит иммунолог.

У активного ингредиента паксловида нирматрелвира эффективность в отношении той же группы людей оказалась в районе 90%, отмечает специалист.

"Есть препараты с веществами ремдезивир, фавипиравир, которые вроде бы используются как антиковидные, но тем не менее какого-то значимого эффекта там нет", – считает эксперт.

"Рибавирин и апротинин, по словам Крючкова, еще не прошли нужные клинические испытания и пока не доказали свою эффективность, поэтому могут считаться только потенциально противовирусными.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Этот список – напоминание профессионалам, что не только один молнупиравир есть. Это не для того, чтобы самостоятельно покупать эти препараты. Тем более что наиболее эффективные из них, содержащие молнупиравир и особо эффективный пакславид, в принципе в России вы сейчас не купите, то есть их нет.

Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, как лечить симптомы "Омикрона". Эксперт порекомендовал полоскать горло специальными антисептическими растворами. Он также добавил, что при заложенности носа хорошо себя зарекомендовали спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли.

При этом специалист напомнил, что последними нельзя пользоваться дольше недели. По словам Крюкова, при легких и быстро проходящих симптомах ни в коем случае не надо прибегать к антибиотикам.

