В Центре имени Гамалеи назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру".
По мнению специалиста, страна может оказаться на плато по коронавирусу через две недели. При этом сам период способен продлиться долгое время.
"По крайней мере, это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно", – сообщил вирусолог.
Накануне врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в России в начале – середине февраля. По его мнению, число зафиксированных случаев может превысить отметку в 100 тысяч заболевших ежедневно.
За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.
В Москве выявлено почти 2,5 тысячи случаев заражения штаммом "Омикрон"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: