В Центре имени Гамалеи назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью "Ленте.ру".

По мнению специалиста, страна может оказаться на плато по коронавирусу через две недели. При этом сам период способен продлиться долгое время.

"По крайней мере, это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно", – сообщил вирусолог.

Накануне врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в России в начале – середине февраля. По его мнению, число зафиксированных случаев может превысить отметку в 100 тысяч заболевших ежедневно.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.

