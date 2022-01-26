Облачная погода и слабый снег ожидаются в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и слабый снег прогнозируются в столичном регионе в среду, 26 января. Такие данные приводит портал "Метеоновости".

Как утверждают специалисты, днем над столицей и областью будет находиться тыловая часть циклона. По этой причине показатель атмосферного давления вырастет до 749 миллиметров ртутного столба.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, по области – от 9 до 4 градусов мороза", – сообщается в материале.

Помимо прочего, в городе будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 75%.

Накануне в Москве и области был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Сообщалось, что обновленное предупреждение будет действовать до 11:00 27 января.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице прогнозируется необычно теплый конец января. Вместе с тем она указала, что, согласно климатической норме, последние числа этого месяца являются самыми холодными в году.

