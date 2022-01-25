Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать до 11:00 27 января. До этого жителей предупреждали о гололедице до 22:00 25 января.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве и области вечером 25 января ожидается небольшой снег, ночью снегопад усилится.
При этом в течение дня в столице ожидается -7…-9 градусов, а в Подмосковье – -6…-11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. К вечеру атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба.
В свою очередь, синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Он объяснил, что с начала месяца в столице выпало 114% месячной нормы осадков.
Вечером 25 января в Москву снова придет снегопад
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