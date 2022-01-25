Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода с небольшим снегом прогнозируется в столичном регионе во вторник, 25 января. Такие данные приводятся на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве ожидается гололедица.

Днем температура воздуха в столице составит -10 градусов. При этом ночью может похолодать до -11 градусов.

В Подмосковье днем в некоторых районах температура составит до -13 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -14 градусов.

В столичном регионе во вторник также ожидается слабый ветер. Показатель атмосферного давления зафиксируется на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

До этого синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Он объяснил, что с начала месяца в столице выпало 114% месячной нормы осадков.

В данный момент высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет 46 сантиметров по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге, уточнил синоптик. По его прогнозам, до конца января выпадет еще 7–12 миллиметров осадков.

