Москвичей предупредили о снегопаде в ночь на среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области ожидается небольшой снег во вторник, 25 января, вечером, ночью же снегопад усилится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на погоду будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада атмосферный фронт.

"В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром", – цитирует Леуса ТАСС.

Синоптик рассказал, что в течение дня в Москве ожидается -7…-9 градусов, а в Подмосковье – -6…-11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

К вечеру атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что во вторник, 25 января, в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. В Подмосковье днем в некоторых районах температура составит до -13 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -14 градусов.

