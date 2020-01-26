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Общество

26 января, 20:16

Программы обучения бизнесу намерены запустить в столичных вузах

общество образование экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти планируют ввести в образовательный процесс программы обучения бизнесу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что студентов предлагается обучать предпринимательству в рамках вузовских программ.

"Мы встретились с ректорами ведущих вузов Москвы, там присутствовали лидеры студенческих коллективов, представители федеральных органов власти, в частности Министерства науки и высшего образования. Договорились, что наши проекты, которые Москва реализует для студентов по предпринимательству, необходимо масштабировать, начиная с программ образования самих вузов", – отметил Фурсин.

Он уточнил, что работу над разработкой программ планируется начать в 2020 году. Так, будет произведен отбор вузов, которые станут пилотными площадками для введения подобной инициативы.

Отмечается, что уроки бизнеса будут доступны не только обучающимся на экономических факультетах, но и любым желающим.

Ранее жители столицы выбрали темы для Московской недели предпринимательства. В голосовании участвовали 204 тысячи 818 человек. Среди наиболее популярных тем, выбранных ими, оказались стартапы, а также молодежное и социальное предпринимательство.

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